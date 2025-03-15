Детей привязывали к кроватям в нижегородском доме-интернате

Скандальные истории о детском доме-интернате «Надежда» Автозаводского района Нижнего Новгорода рассказала советник губернатора Нижегородской области Нюта Федермессер. В отношении бывшего директора учреждения Михаил Жинько возбуждено уголовное дело — он передал земельные участки на территории детдома для строительства гаражей, которые потом сдавал в аренду. Но самое печальное, как в интернате относились к воспитанникам.
По словам Нюты Федермессер, она долго не могла попасть в «Надежду», потому что руководство выдумывало всякие поводы, чтобы не допускать команду «Региона Заботы». В один день это все-таки удалось сделать.
Формально всё было в порядке: ремонт, укомплектованный штат, лицензии на медицинскую деятельность
«Но важно смотреть дальше фасада. И то, что я увидела, было совершенно… безжизненным. Место, где круглосуточно живут 150 детей, было мёртвой территорией. В идеально отремонтированных стенах детей не было ни видно, ни слышно…» — рассказала Нюта в беседе с pravdann.ru.
В учреждении насчитывало около 50 журналов, в которых фиксировались все перемещения детей: «Вышел в такое-то время из спальни и в сопровождении логопеда пошел в медблок; вышел в сопровождении воспитателя из отделения для посещения душевой».
Жизнь взаперти и под конвоем. Зато все журналы в порядке, и дети на виду.
Больше всего советника губернатора поразила зажатость и беспомощность детей.
«Как будто у детей стерты черты лица, нет в глазах ни у кого ни характера, ни настроения. У всех моих коллег сформировалось впечатление, что детям запрещено проявление любых эмоций», — поделилась она.
Как выяснилось, в интернате широко применяют нейролептики, чтобы успокоить детей и выровнять эмоциональный фон. Такие препараты угнетают реакцию на внешние раздражители, вызывают сонливость, снижают концентрацию внимания.
По словам Нюты Федермессер, дети выглядели запуганными, вели себя так, как будто им запретили отвечать на вопросы.
Оказалось, что в детдоме есть еще практика привязывать детей — к кроватям или к поручням в коридоре. Нюта лично развязывала руки девочке Маше, которую хотели в тот день отправить в психбольницу на плановую госпитализацию. Она испугалась, начала огрызаться — Машу привязали.
«В тот день к одному мальчику пришла мама и принесла ему вафли, — рассказала советник губернатора. — Маша начала отнимать у парнишки вафли. Не потому, что она “псих”, а потому что она — голодная».
Ранее сообщалось, что в Автозаводском ПНИ открылся бесплатный магазин одежды для подопечных.