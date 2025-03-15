Детей привязывали к кроватям в нижегородском доме-интернате

«Но важно смотреть дальше фасада. И то, что я увидела, было совершенно… безжизненным. Место, где круглосуточно живут 150 детей, было мёртвой территорией. В идеально отремонтированных стенах детей не было ни видно, ни слышно…» — рассказала Нюта в беседе с pravdann.ru.