«Ценил семью, очень любил своих детей»: прошли похороны 32-летнего жителя Белорецка

Сегодня, 14 марта, в башкирском городе Белорецке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Нургизом Исмагиловым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Нургиз Нургалиевич родился в 1992 году в селе Баимово Абзелиловского района. Спустя время его семья переехала в село Абзаково. До шестого класса учился в местной школе, а затем в белорецком лицее-интернате. «Срочку» проходил в ракетных войсках в Самаре. После армии работал шлифовщиком на Белорецком заводе рессор и пружин, а затем трудился кровельщиком-фасадчиком.
В феврале прошлого года мужчина подписал контракт с российским Министерством Обороны и отправился добровольцем в зону СВО. Служил командиром штурмовой роты. Его не стало во время выполнения боевой задачи.
Нургиза Исмагилова родные и близкие вспоминают как доброго, улыбчивого, жизнерадостного и отзывчивого человека, который всегда шел на помощь родственникам и близким, ценил семью и очень любил своих детей.
— Любил собирать всех родственников вместе, был душой компании. Хозяйственный, многое в доме он делал своими руками. Был активным, физически крепким. Любил футбол, в юности увлекался армрестлингом и гиревым спортом, был призером чемпионатов Белорецкого района, с тренером поддерживал теплые дружеские отношения и во взрослой жизни. Любил рыбалку, увлекался техникой и электроникой, — вспоминают земляки.
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