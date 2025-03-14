«Ценил семью, очень любил своих детей»: прошли похороны 32-летнего жителя Белорецка

Нургиз Нургалиевич родился в 1992 году в селе Баимово Абзелиловского района. Спустя время его семья переехала в село Абзаково. До шестого класса учился в местной школе, а затем в белорецком лицее-интернате. «Срочку» проходил в ракетных войсках в Самаре. После армии работал шлифовщиком на Белорецком заводе рессор и пружин, а затем трудился кровельщиком-фасадчиком.