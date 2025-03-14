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В Ростове-на-Дону объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В ближайшие дни в Ростов нагрянет непогода.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Александр Скрябин.

По данным синоптиков, с 17 по 19 марта в город нагрянет непогода, а штормовое предупреждение будет действовать с 16 по 20 марта.

Так, в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, сильный ветер, понижение температуры.

— Поручил выполнить комплекс превентивных мер для предупреждения возможных ЧС, — отметил глава администрации города.