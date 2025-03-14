В Ростовской области ожидаются сбои в телерадиовещании

Так, 17 марта с 11:00 до 17:00 сигнал может отсутствовать в поселке Нижнекалинове (район Константиновский). В то время как 18 марта аналогичная ситуация ожидается в Нижнежуравском и Белянском поселках, также расположенных в Константиновском районе. Следующая волна отключений произойдет 20 марта в Богоявленской и Константиновске, где сигнал также будет недоступен в указанный временной диапазон.