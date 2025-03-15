В Москве открылся XXV фестиваль «Триумф джаза»

«Музыканты должны нести добро, свет. Это единственное, что нас держит в этом мире, это эмоции счастья, и это та часть счастья, которую могут принести музыканты. Поэтому к нам приезжают замечательные исполнители», — рассказал Бутман перед концертом.
В начале вечера Квартет Игоря Бутмана, в состав которого также входят Олег Аккуратов (фортепиано, вокал), Эдуард Зизак (ударные) и Николай Затолочный (контрабас), исполнил произведения Луиса Антонио и Антонио Карлоса Жобима. На сцене к музыкантам присоединилась певица Fantine. Вместе с Квартетом они представили новую бразильскую программу.
«Петя и Волк».
Во втором отделении состоялась премьера джазовой сказки «Петя и Волк» на музыку Сергея Прокофьева в аранжировке Кристины Крит. Тема каждого персонажа в постановке была отведена определенному инструменту или группе в оркестре, дирижерский пульт которого занял заслуженный артист России Павел Овчинников. Например, утка прозвучала в исполнении сопрано-саксофона, флейта исполнила тему птички, группа тромбонов — серого волка.
«Мы все слышали эту музыку в детстве, но здесь есть момент хулиганства, потому что джаз — это всегда задор. Духовые инструменты очень здорово отражают всех персонажей», — пояснил Виктор Добронравов, выступивший в роли рассказчика.
«Триумф джаза», созданный Бутманом в 2001 году, является одним из старейших и важнейших российских джазовых фестивалей. За прошедшие годы на фестивале выступили более сотни легендарных исполнителей: Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Майк Стерн, группа TAKE 6, Боб Джеймс, Рой Харгроув и многие другие.
ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.