Сенатор осудила слова Аскерова* о гибели мирных жителей в Белгороде

БЕЛГОРОД, 14 мар — РИА Новости. Сенатор Совета Федерации от Белгородской области Жанна Чефранова выступила с резким осуждением комментария Ровшана Аскерова*(признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) о Белгороде, отметив, что такие слова подтверждают утрату интеллектуальных способностей.
Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) заявил, что считает атаки ВСУ на мирных жителей Белгорода оправданными. Он назвал смерти детей в Белгороде статистикой, а события на Украине — трагедией, выразив отсутствие эмпатии к жертвам в Белгороде.
«О циничном высказывании иноагента Ровшана Аскерова относительно Белгорода. Какое может быть мнение? Пример того, что образованные люди (а речь всё-таки идёт об экс-игроке “Что? Где? Когда?”) могут терять свои интеллектуальные способности. И терять безвозвратно. Подобные высказывания — безапелляционное подтверждение», — ответила сенатор на вопрос РИА Новости.
Она добавила, что такие утверждения являются наглядным примером утраты духовности, способной обратиться в разрушительную силу. Чефранова подчеркнула, что белгородцы, обладая силой духа, могут прощать, но не позволят оскорблять себя.
«Кто знал Ровшана Аскерова — не вспоминайте, а кто не знал — то и не нужно. Не достоин. Статистическая единица, “ноль эмпатии”, объект для соответствующих органов», — подчеркнула сенатор.
* признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.