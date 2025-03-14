Сенатор осудила слова Аскерова* о гибели мирных жителей в Белгороде

«О циничном высказывании иноагента Ровшана Аскерова относительно Белгорода. Какое может быть мнение? Пример того, что образованные люди (а речь всё-таки идёт об экс-игроке “Что? Где? Когда?”) могут терять свои интеллектуальные способности. И терять безвозвратно. Подобные высказывания — безапелляционное подтверждение», — ответила сенатор на вопрос РИА Новости.