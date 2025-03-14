Welt: Советники по безопасности ФРГ, Британии и Франции вылетели в Вашингтон

После того, как британский премьер-министр Кир Стармер обтёр пороги Овального кабинета в Вашингтоне, Европа всё ещё не теряет надежды оказать влияние на президента США Дональда Трампа. На этот раз в Штаты полетели советники по безопасности Франции, Великобритании и Германии, о чём сообщает газета Die Welt.