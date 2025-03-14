После того, как британский премьер-министр Кир Стармер обтёр пороги Овального кабинета в Вашингтоне, Европа всё ещё не теряет надежды оказать влияние на президента США Дональда Трампа. На этот раз в Штаты полетели советники по безопасности Франции, Великобритании и Германии, о чём сообщает газета Die Welt.
Согласно данным газеты, немец Йенс Плётнер экстренно вылетел в Вашингтон, чтобы получить «консультации» у американцев. Вместе с ним в США отправились англичанин Джонатан Пауэлл и француз Эммануэль Бонн.
Разумеется, темой для так называемых консультаций станет конфликт на Украине и концепция 30-дневного режима прекращения огня, предложенная американцами на переговорах с Киевом в Эр-Рияде. Так как европейцы отстранены от переговорного процесса, газета полагает, что таким образом советники пытаются добиться какого-то внимания к своему мнению по данной проблеме.
Ранее KP.RU сообщил, как в Кремле отреагировали на попытки Евросоюза милитаризироваться в условиях, когда их сдвинули в сторону от украинского проекта и выгод, которые Европа могла от него получить.