Более 350 тысяч тонн зерновой продукции экспортировали из Ростовской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, а также Республике Калмыкия.
Основными странами-импортерами стали Турция, Египет, Ливан и Марокко.
Все экспортируемые товары были снабжены необходимыми документами, подтверждающими их качество и безопасность в соответствии с требованиями иностранных государств.
Ранее «КП — Ростов-на-Дону» сообщила, какие страны стали крупнейшими торговыми партнерами Ростовской области.