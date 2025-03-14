Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 350 тысяч тонн зерновой продукции экспортировали из Ростовской области

Больше 350 тысяч донской сельскохозяйственной продукции отправили в другие страны.

Источник: Комсомольская правда

Более 350 тысяч тонн зерновой продукции экспортировали из Ростовской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, а также Республике Калмыкия.

Основными странами-импортерами стали Турция, Египет, Ливан и Марокко.

Все экспортируемые товары были снабжены необходимыми документами, подтверждающими их качество и безопасность в соответствии с требованиями иностранных государств.

Ранее «КП — Ростов-на-Дону» сообщила, какие страны стали крупнейшими торговыми партнерами Ростовской области.