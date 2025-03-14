«Вы что, сарказма не понимаете?»: Трамп объяснил свои слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал тему урегулирования конфликта на Украине, снова отметив, что диалог с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу идёт «очень хорошо». Исходя из нынешней обстановки Трамп уверен, что вскоре удастся добиться как минимум временного перемирия, а в перспективе — и прекращения конфликта.