Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вы что, сарказма не понимаете?»: Трамп объяснил свои слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа

Трамп заявил, что хочет добиться от РФ соглашения о прекращении огня на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал тему урегулирования конфликта на Украине, снова отметив, что диалог с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу идёт «очень хорошо». Исходя из нынешней обстановки Трамп уверен, что вскоре удастся добиться как минимум временного перемирия, а в перспективе — и прекращения конфликта.

«Мы работаем с ним (президентом России — прим. ред.), и я думаю, что всё идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная», — заявил Трамп в интервью телеканалу FOX.

По словам Трампа, сейчас самое главное для США — добиться от России подписания соглашения о 30-дневном режиме прекращения огня. И, дескать, американский президент видит все признаки того, что эта инициатива может увенчаться успехом.

Также президент США ответил на претензию в адрес его предвыборного обещания закончить украинский конфликт «за 24 часа». Трамп без обиняков заявил, что это был просто сарказм, а не реальное обещание.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин отреагировал на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области, предложив украинским солдатам добровольно сложить оружие и сдаться. Только в этом случае им будет гарантирована жизнь.