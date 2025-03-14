«Вы что, сарказма не понимаете?»: Трамп объяснил свои слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал тему урегулирования конфликта на Украине, снова отметив, что диалог с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу идёт «очень хорошо». Исходя из нынешней обстановки Трамп уверен, что вскоре удастся добиться как минимум временного перемирия, а в перспективе — и прекращения конфликта.
«Мы работаем с ним (президентом России — прим. ред.), и я думаю, что всё идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная», — заявил Трамп в интервью телеканалу FOX.
По словам Трампа, сейчас самое главное для США — добиться от России подписания соглашения о 30-дневном режиме прекращения огня. И, дескать, американский президент видит все признаки того, что эта инициатива может увенчаться успехом.
Также президент США ответил на претензию в адрес его предвыборного обещания закончить украинский конфликт «за 24 часа». Трамп без обиняков заявил, что это был просто сарказм, а не реальное обещание.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин отреагировал на просьбу Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области, предложив украинским солдатам добровольно сложить оружие и сдаться. Только в этом случае им будет гарантирована жизнь.