В Минздраве РФ предложили уточнить перечень медицинских показаний для аборта

В Министерстве здравоохранения России предложили сделать более точным перечень медицинских показаний для проведения абортов. Текст документа содержит корректировки критериев тяжести состояний, пишет ТАСС.
Прервать беременность можно, имея на то вескую причину. Так, например, женщине сделают аборт при наличии устойчивых нарушений функций органов, а также при поражении систем или непереносимости любых видов терапии.
«В проекте приказа проведены уточнение и систематизация заболеваний и состояний, являющихся причиной необходимости прерывания беременности в связи с угрозой жизни матери; критерии тяжести при определении указанных состояний соответствуют клиническим рекомендациям по профилям заболеваний», — сказано в тексте документа.
В некоторых регионах России могут начать штрафовать за склонение беременной женщины к аборту. С такой инициативой выступили, например, депутаты ЗакСобрания Петербурга.