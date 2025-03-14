«Мы сейчас не хотим этого делать»: Вашингтон выступил против новых антироссийских санкций

Соединенные Штаты «не считают инициативу целесообразной». По словам Марко Рубио, на встрече глав МИД стран G7 Европа снова подняла вопрос санкций. Вашингтон объяснил свое несогласие с введением нового пакета ограничений против России, уточнив, что США всё же не могут это контролировать.