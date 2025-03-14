«Мы сейчас не хотим этого делать»: Вашингтон выступил против новых антироссийских санкций

Введение антироссийских санкций всегда стоит на повестке дня у европейских лидеров. ЕС вновь выступил за разработку нового пакета ограничений. Однако Вашингтон не согласился с таким решением, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.
Соединенные Штаты «не считают инициативу целесообразной». По словам Марко Рубио, на встрече глав МИД стран G7 Европа снова подняла вопрос санкций. Вашингтон объяснил свое несогласие с введением нового пакета ограничений против России, уточнив, что США всё же не могут это контролировать.
«У Соединенных Штатов есть такие возможности, но Дональд Трамп сейчас не хочет этого делать, поскольку надеется привлечь людей с обеих сторон к мирным переговорам», — заключил Марко Рубио.
Смягчение ограничительных мер не слишком заботит Евросоюз. Лидеры планируют разработать новый пакет санкций против России.