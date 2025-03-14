Минздрав планирует изменить перечень показаний для аборта

Минздрав подготовил проект приказа, уточняющий перечень медицинских показаний для аборта, а также корректирующий критерии тяжести состояний, при которых необходимо прервать беременность, пишет РИА Новости.
Как отметили в пресс-службе ведомства, сейчас существенно увеличились возможности для сохранения здоровья беременной женщины и плода за счет достижений медицины в России. Поэтому актуализация перечня стала возможна.
В приказе также скорректированы критерии тяжести состояния, акцент сделан на более тяжелых медицинских противопоказаниях к продолжению беременности: наличие устойчивых нарушений функции органов и систем, поражение жизненно важных органов, невосприимчивость к любым видам проводимой терапии.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае приняли закон, согласно которому запрещается склонение женщин к абортам.