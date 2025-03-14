Московские врачи спасли пациентку с редким синдромом «разбитого сердца»

Эта патология часто возникает из-за сильного эмоционального стресса. У пациентки накопились несколько тяжёлых переживаний: сначала семейное горе, а затем потеря любимого питомца. Это привело к острой сердечной недостаточности. Заведующая отделением неотложной кардиологии Мария Воробьёва рассказала, что именно внимательный расспрос позволил заподозрить кардиомиопатию.