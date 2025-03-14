СБУ: подозреваемым в убийстве националиста Ганула оказался 46-летний дезертир

Также, по данным «Страны.ua», одесский активист не раз попадал в скандалы с военными ВСУ, которые обвиняли Ганула в том, что он присваивает себе помощь в виде денег, автомобилей и т.д. За этого его даже избили весной 2023 года. Тогда бойцы «Иностранного легиона» назвали активиста аферистом, ворующим средства, собранные на нужды фронта.