Российскому капитану судна Solong предъявили обвинения в столкновении с танкером

Капитан контейнеровоза Solong задержан. Британская полиция уже предъявила гражданину РФ обвинения по делу о столкновении судна с американским танкером Stena Immaculate. Капитану вменяют статью о преступной халатности, повлекшей за собой гибель человека, сообщает полицейское управление округа Хамберсайд.
Инцидент произошел у берегов Великобритании. Вскоре капитан Владимир Мотин предстанет перед английским судом. Процесс начнется 15 марта в Кингстон-Апон-Халле.
«Капитан судна Solong — 59-летний Владимир Мотин из Приморского района Санкт-Петербурга — обвиняется в преступной халатности, которая повлекла за собой гибель человека, и остается под стражей», — отметили в сообщении.
Полиция продолжает устанавливать всех причастных. Сотрудники органов уточняют детали произошедшего.