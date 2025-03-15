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Российскому капитану судна Solong предъявили обвинения в столкновении с танкером

Российский капитан контейнеровоза Solong предстанет перед судом.

Источник: Комсомольская правда

Капитан контейнеровоза Solong задержан. Британская полиция уже предъявила гражданину РФ обвинения по делу о столкновении судна с американским танкером Stena Immaculate. Капитану вменяют статью о преступной халатности, повлекшей за собой гибель человека, сообщает полицейское управление округа Хамберсайд.

Инцидент произошел у берегов Великобритании. Вскоре капитан Владимир Мотин предстанет перед английским судом. Процесс начнется 15 марта в Кингстон-Апон-Халле.

«Капитан судна Solong — 59-летний Владимир Мотин из Приморского района Санкт-Петербурга — обвиняется в преступной халатности, которая повлекла за собой гибель человека, и остается под стражей», — отметили в сообщении.

Полиция продолжает устанавливать всех причастных. Сотрудники органов уточняют детали произошедшего.