Что можно и нельзя делать в день Федота 15 марта, который называют Ветронос

Не следует пришивать пуговицы. Все дело в том, что подобным образом можно к себе пришить проблемы и неприятности. Запрещено поднимать с земли день. Считается, что можно заболеть. Кроме того, нельзя ремонтировать вещи, так как можно спровоцировать финансовые проблемы.