Что можно и нельзя делать в день Федота 15 марта, который называют Ветронос

Православная церковь 15 марта вспоминает святого Федота. В народе принято праздновать день Федота Ветроноса. Название возникло по причине того, что мороз 15 марта говорит о сильном ветре.
Что нельзя делать 15 марта.
Не следует пришивать пуговицы. Все дело в том, что подобным образом можно к себе пришить проблемы и неприятности. Запрещено поднимать с земли день. Считается, что можно заболеть. Кроме того, нельзя ремонтировать вещи, так как можно спровоцировать финансовые проблемы.
Что можно делать 15 марта.
По традиции, в данный период начинали заниматься рассадой. К примеру, 15 марта старались высадить семена перца, помидоров, баклажанов.
Согласно приметам, снег говорит, что потепления в ближайшее время не ожидается. Вместе с тем о сильном ветре предупреждают птицы, которые начинают играть между собой.
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