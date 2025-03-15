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Какой сегодня день: 15 марта

Этот день является 74-м в григорианском календаре. До конца года остается 291 день.

Источник: Sputnik

Знаете ли вы, что 15 марта отмечается День Конституции Республики Беларусь? О том, чем еще ознаменовано 15 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 15 марта

В 1938 году в Саудовской Аравии была обнаружена первая нефть.

В 1990 году Михаил Горбачев принес присягу в качестве президента СССР.

В 1994 году принята Конституция Беларуси, она вступила в силу 30 марта того же года.

Кроме того, 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей и Международный день защиты бельков, а в Японии — Праздник богатого года.

Кто родился 15 марта

Писатель Юрий Бондарев (1924−2020).

Актер Владимир Самойлов (1924−1999).

Физик Жорес Алферов (1930−2019).

Режиссер Ежи Гофман (1932).

Художник и сценограф Борис Мессерер (1933).

Клоун Леонид Енгибаров (1935−1972).

Писатель Валентин Распутин (1937−2015).

Певица Сабрина (1968).

Актриса Ева Лонгория (1975).

Футболист Поль Погба (1993).

15 марта в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память священномученика Феодота, святителя Арсения. Также этот день посвящен чудотворной иконе Богородицы под названием «Державная».

Именины

15 марта именины у Федота, Николая, Арсения и Иосифа.

15 марта в народном календаре

На Руси в народе существовало поверье, что в этот день подземные источники закипают и выливаются на землю. Так люди объясняли оттепель.