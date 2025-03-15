Какой сегодня день: 15 марта

Знаете ли вы, что 15 марта отмечается День Конституции Республики Беларусь? О том, чем еще ознаменовано 15 марта, — в справке Sputnik.
Что произошло 15 марта
В 1938 году в Саудовской Аравии была обнаружена первая нефть.
В 1990 году Михаил Горбачев принес присягу в качестве президента СССР.
В 1994 году принята Конституция Беларуси, она вступила в силу 30 марта того же года.
Кроме того, 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей и Международный день защиты бельков, а в Японии — Праздник богатого года.
Кто родился 15 марта
Писатель Юрий Бондарев (1924−2020).
Актер Владимир Самойлов (1924−1999).
Физик Жорес Алферов (1930−2019).
Режиссер Ежи Гофман (1932).
Художник и сценограф Борис Мессерер (1933).
Клоун Леонид Енгибаров (1935−1972).
Писатель Валентин Распутин (1937−2015).
Певица Сабрина (1968).
Актриса Ева Лонгория (1975).
Футболист Поль Погба (1993).
15 марта в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память священномученика Феодота, святителя Арсения. Также этот день посвящен чудотворной иконе Богородицы под названием «Державная».
Именины
15 марта именины у Федота, Николая, Арсения и Иосифа.
15 марта в народном календаре
На Руси в народе существовало поверье, что в этот день подземные источники закипают и выливаются на землю. Так люди объясняли оттепель.