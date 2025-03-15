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Выезды из Астаны временно закрыли из-за гололеда, дождя и метели

Этой ночью в Астане и Акмолинской области установилась необычная погода — дождь, порывистый ветер, метель. В связи с ухудшением погодных условий закрыты выезды из столицы, передает Tengri Auto со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Источник: Tengrinews

15 марта 2025 года в 01:30 на следующих республиканских автодорогах, в связи с ухудшением погодных условий, вводятся ограничения движения для всех видов автотранспорта:

в Акмолинской области на участке автодороги Астана — Ерейментау — Шидерты, километры 16−200, от города Астаны до границы Павлодарской области;

в Павлодарская области на участке автодороги Астана — Ерейментау — Шидерты, километры 200−254, от границы Акмолинской области до поселка Шидерты.

Ориентировочное время открытия дороги — 15 марта 2025 года в 08:00.