Выезды из Астаны временно закрыли из-за гололеда, дождя и метели

15 марта 2025 года в 01:30 на следующих республиканских автодорогах, в связи с ухудшением погодных условий, вводятся ограничения движения для всех видов автотранспорта:
в Акмолинской области на участке автодороги Астана — Ерейментау — Шидерты, километры 16−200, от города Астаны до границы Павлодарской области;
в Павлодарская области на участке автодороги Астана — Ерейментау — Шидерты, километры 200−254, от границы Акмолинской области до поселка Шидерты.
Ориентировочное время открытия дороги — 15 марта 2025 года в 08:00.