Календарь на 15 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Эта дата была учреждена ООН относительно недавно — в 2022 году в память о теракте в новозеландском Крайстчерче. 15 марта 2019 года в результате нападения на мечети на почве религиозной ненависти были убиты более 50 человек. Международный день борьбы с исламофобией посвящен борьбе с дискриминацией, предрассудками и насилием в отношении мусульман и ислама в целом. Этот день призван привлечь внимание к проблеме, которая проявляется в стереотипах, ненависти и ксенофобии в отношении тех, кто исповедует ислам, и их религиозных убеждений.