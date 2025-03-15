Инструкторы центра «Воин» рассказали о работе с молодежью

«Мы ходили по горе в селе, был скользкий снег. Младший брат испугался и поскользнулся на снегу, упав на камень, рассек себе кожу на ноге в районе икроножной мышцы. Осмотрел рану. Глубина пореза была приблизительно 1 см, длина 6−7 см. С собой у нас не было бинтов, поэтому пришлось пользоваться тем, что было под руками. Наложил давящую повязку, предварительно смыв водой кровь с краев раны для их уточнения. Дома у брата давящую повязку заменил на марлевую стерильную, обработав перекисью, постоянно поддерживал его разговорами. После всех процедур брата отвезли с больницу, где рану зашили врачи, отметив, что я все сделал правильно», — рассказал курсант Егор Федоров из Мариуполя.