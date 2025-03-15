Иноагент Макаревич* признался в финансировании Украины

С помощью денег музыканта на Украине восстановили больницу.
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что на его деньги на Украине восстановили больницу. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
«Не хочу хвастаться, это очень некрасиво. Я помогал разным организациям восстановить больницу. На мои деньги построили несколько домиков», — поделился Макаревич в интервью.
Ранее появилась информация, что музыкант продает свое имущество в Израиле. Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что это подготовка «запасного аэродрома» в США в связи с нестабильной ситуацией в Израиле.
*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом.