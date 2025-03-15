Иноагент Макаревич* признался в финансировании Украины

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что на его деньги на Украине восстановили больницу. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).