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Иноагент Макаревич* признался в финансировании Украины

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что на его деньги на Украине восстановили больницу. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

С помощью денег музыканта на Украине восстановили больницу.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что на его деньги на Украине восстановили больницу. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Не хочу хвастаться, это очень некрасиво. Я помогал разным организациям восстановить больницу. На мои деньги построили несколько домиков», — поделился Макаревич в интервью.

Ранее появилась информация, что музыкант продает свое имущество в Израиле. Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что это подготовка «запасного аэродрома» в США в связи с нестабильной ситуацией в Израиле.

*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом.