Слышится как не пишется: Игорь Миркурбанов смешал Гоголя с Линчем

Свой спектакль Игорь Миркурбанов назвал вычурно и интригующе: «ГоГоЛьИЛиАДА». Это коллаж по мотивам произведений Николая Васильевича «Ревизор», «Нос», «Портрет», «Мертвые души», «Записки сумасшедшего», «Вий». Действие перенесено в наши дни, персонажи Гоголя напоминают одновременно Нео из «Матрицы» и Григория Лепса. «Известия» побывали на премьере в «Ленкоме» и попытались разгадать замысел режиссера.
В основе спектакля «Ревизор», «Нос», «Записки сумасшедшего» и «Мертвые души».
Создатели спектакля «ГоГоЛьИЛиАДА» сразу предупреждают зрителей, что это постановка «по мотивам» и надо готовиться к эксперименту. Среди источников вдохновения Игоря Миркурбанова «Ревизор», «Нос», «Записки сумасшедшего», «Мертвые души».
— Меня интересовал последний период жизни Николая Васильевича, связанный с его сакральностью, с религиозностью, с тем, в чем его в переписке обвинял Белинский, — говорит Игорь Миркурбанов. — Либерализм, меланхолия… Поэтому все темы и объекты, которые появятся в инсценировке, не случайны, а связаны с исповедальным периодом.
По словам режиссера, он не бегал по театру и не упрашивал руководство разрешить ему поставить на сцене «Ленкома». Когда Миркурбанов работал в Израиле, он сделал несколько спектаклей там и вполне освоился с профессией постановщика. Поэтому Марк Варшавер, будучи тогда еще директором театра, предложил ему выступить режиссером и в «Ленкоме Марка Захарова». Теперь Варшавер уже в статусе президента театра принимал работу, сидя в зрительном зале.
Сцена была закрыта занавесом в виде огромных жалюзи. Как только свет в зале погас, на этом занавесе появились титры: «Ревизор доедет к каждому персонально и устроит полную инвентаризацию. На самом деле он уже давно здесь и живет где-нибудь рядом в отеле инкогнито…» Проектор вывел на занавес первые кадры фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние» с Джеком Николсоном и Шелли Дюваль.
Луч света выхватил справа от занавеса фигуру мужчины в цилиндре. В левой кулисе стоял еще один джентльмен в плаще и головном уборе. Они обращались друг к другу по имени — Саша, Николай. И подтрунивали при этом. Один другому рассказывал, как ему установили три памятника, другой жаловался на цену билетов в музей его имени. Хандра. Не пишется. Сюжетов нет. В голове с утра только: «Я спрошу у ясеня…» Но Саше кажется, что такое было уже у Вергилия. Звучит легкая танцевальная музыка.
Когда занавес поднимается, зрители будто попадают в тайное место свиданий Лоры Палмер из «Твин Пикс». Сцена обрамлена красным бархатом. На подиуме спиной к залу — фигуристые леди и джентльмены. На авансцене резной диван с кожаной обивкой. На нем расположился приятный господин в костюме и галстуке-бабочке. Это Павел Иванович Поприщин, искусствовед, филолог, переводчик с хеттского и хурритского эпоса о Гильгамеше, филантроп, эстет — мэр NN-ска.
Театральное пространство начинает оживать с первыми нотами: спектакль насыщен музыкой. Иван Рысин, запомнившийся публике по роли Моцарта в музыкальном спектакле Алексея Франдетти «Кабаре Пушкин», в этой постановке играет Хому Брута, режиссера NN-ского уездного театра. Он исполняет ведущие партии в «ГоГоЛьИЛиАДЕ».
— Если изначально у Гоголя в «Ревизоре» был Городничий, то теперь — Мэр NN-ского города, человек культурный, — поясняет исполнитель этой роли Павел Капитонов.
Не надо искать в героях спектакля хрестоматийных персонажей. Там только намеки на них и, как любят говорить постановщики, новое прочтение классики. А действующие лица спектакля намекают на наших современников: Агата Мученице (Алена Митрошина), Аглая Карнавал (Виктория Проценко), Наталья Свист (Катерина Кучма), Боб и Доб Чинские (Кирилл Крупов), Барон Майгель (Никита Овсянников), Аида Поприщина (Мария Антипп). А Гриша Нос (Сергей Пиотровский) и его концертный директор Сашка Ибис (Алексей Скуратов) уже даже не намек, так что когда исполняется «Рюмка водки», никто не удивляется. А еще звезда шансона в спектакле Самозванец, он же Великий Инквизитор, главный на суде Осириса, где души умерших взвешивают. Внешне он напоминает Нео из блокбастера «Матрица» братьев Вачовски, и в какой-то момент герои постановки называют его Тот. Кто такой Тот? Через час просмотра спектакля понимаешь, что это Хлестаков, которого приняли в NN-ске за ревизора.
— Тема нашего спектакля — выбор человека перед неизбежным, — рассказал Сергей Пиотровский. — Если мне сегодня скажут, что я завтра умру, то как я проведу сегодняшний день? Поиск Бога внутри каждого человека — он не «где-то», он внутри каждого из нас.
Спектакль «ГоГоЛьИЛиАДА» — удача или провал?
Зрители приняли спектакль неодинаково. Одни смеялись, сравнивая происходящее с Хармсом. Другие отмечали, что звезда спектаклей Богомолова, особенно «Мушкетеров», «Карамазовых» и «Новой оптимистической», решил превзойти учителя и сделать также, только чтобы всего было еще больше. Кто-то откровенно скучал и, например, демонстративно разглядывал атлантов, которые возвышались над залом в левой и правой кулисе. Кто-то довольно громко острил, что томики Гоголя какой-то злоумышленник порезал на полоски и вплел туда пару-тройку киносценариев. Но пазл в итоге не сложился.
Выходя из театра, зрители бурно обсуждали «ГоГоЛьИЛиАДУ». Сошлись на том, что в спектакле всё же было больше от «Записок сумасшедшего». Кто-то шумно сообщал, что какие удачные солнцезащитные очки у Нео, он же Тот. Надо купить такие же. Миркурбанов, пожалуй, добился ровно того же эффекта, на который рассчитывал: многообразие смыслов и текстов на сцене привело к многообразию мнений, пусть даже Гоголя на сцене было чуть меньше, чем все ожидали.