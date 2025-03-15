Слышится как не пишется: Игорь Миркурбанов смешал Гоголя с Линчем

Не надо искать в героях спектакля хрестоматийных персонажей. Там только намеки на них и, как любят говорить постановщики, новое прочтение классики. А действующие лица спектакля намекают на наших современников: Агата Мученице (Алена Митрошина), Аглая Карнавал (Виктория Проценко), Наталья Свист (Катерина Кучма), Боб и Доб Чинские (Кирилл Крупов), Барон Майгель (Никита Овсянников), Аида Поприщина (Мария Антипп). А Гриша Нос (Сергей Пиотровский) и его концертный директор Сашка Ибис (Алексей Скуратов) уже даже не намек, так что когда исполняется «Рюмка водки», никто не удивляется. А еще звезда шансона в спектакле Самозванец, он же Великий Инквизитор, главный на суде Осириса, где души умерших взвешивают. Внешне он напоминает Нео из блокбастера «Матрица» братьев Вачовски, и в какой-то момент герои постановки называют его Тот. Кто такой Тот? Через час просмотра спектакля понимаешь, что это Хлестаков, которого приняли в NN-ске за ревизора.