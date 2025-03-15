В Москве в силу вступают новые правила по продаже билетов на культурные площадки

Согласно данным на сайте мэра столицы, пилотный проект распространяется на 99 учреждений, среди которых театр «Современник», «Ленком Марка Захарова», театр кошек Куклачева, концертный зал «Зарядье», Московский международный дом музыки и другие.
«Новые правила продажи билетов вводятся в первую очередь для обеспечения безопасности посетителей. Кроме того, пилотный проект призван пресечь деятельность мошенников и перекупщиков. Эта инициатива позволит лучше контролировать продажу билетов. Билет, купленный по идентифицирующим личность документам, нельзя будет передать другим лицам без процедуры переоформления», — отмечается на портале.
Уточняется, что при покупке билета можно использовать паспорт Российской Федерации или заграничный, студенческий билет, свидетельство пенсионера, водительское удостоверение, военный билет, карту москвича, именную банковскую карту. При покупке билетов для детей до 14 лет понадобится ввести данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта. Полный перечень документов, подходящих для оформления, утвержден приказом столичного департамента культуры.
Приобретение билетов
Покупать билеты рекомендуется на официальных сайтах учреждений культуры, на сайте одного из билетных операторов. Также можно воспользоваться новым официальным городским сервисом «Мосбилет», где представлены спектакли, концерты, мастер-классы, лекции, выставки и другие мероприятия городских учреждений культуры.
В рамках пилотного проекта при покупке билета нужно обязательно указать фамилию, имя, отчество и данные документа каждого посетителя. Номер телефона и электронная почта нужны для того, чтобы дистанционно получить билет, поэтому достаточно указать контактные данные только одного человека. Данные документов на самих билетах указаны не будут, там отобразятся только фамилия, имя и отчество посетителя.
Кроме того, если речь идет о покупке билета в подарок, то на сайтах учреждений и билетных операторов можно оформить подарочный сертификат. Получатель сертификата, выбрав мероприятие для посещения, вводит свои персональные данные и проходит на событие, подтвердив свою личность любым из способов, допустимых в рамках пилотного проекта.
Купленные по паспорту или другим идентифицирующим документам билеты на культурные площадки Москвы при необходимости можно будет переоформить на другого человека. Большинство театров и концертных организаций позволяют сделать это в любое время, вплоть до начала мероприятия. Некоторые учреждения устанавливают предельный срок — один или три дня до мероприятия (но не раньше 10 дней).
При этом пилотный проект не повлиял на изменение сроков возврата билетов — при возврате билета за 10 дней до мероприятия и ранее возвращается 100% его стоимости, при возврате за пять — девять дней до события — 50%, за три или четыре дня — 30%. При возврате за один — два дня или в день мероприятия деньги не возвращаются. Если возврат происходит по уважительным причинам, например из-за болезни, можно вернуть деньги в полном объеме, предоставив документальное подтверждение.
Проход на мероприятие
Зрителям рекомендуется приходить в театр или концертный зал за 30−40 минут до начала мероприятия. Для прохода потребуется показать контролеру билет и оригинал любого документа из утвержденного перечня, вне зависимости от того, какой из них был использован при покупке билета. Если посетитель приобрел билет через сервис «Мосбилет» с использованием Mos ID, он может предъявить QR-код цифрового билета в одном из городских мобильных приложений, таких как «Моя Москва», «Мой id» или «Госуслуги Москвы», в этом случае документ показывать не потребуется.
На сайте мэра отмечается, что многие театры и концертные залы к 15 марта предусмотрели увеличение количества входов для посетителей и выделили дополнительный персонал, чтобы ускорить процесс входа. Новые правила будут распространяться на все культурно-зрелищные мероприятия с рассадкой, то есть, когда в билете указано конкретное место в зале, в том числе бесплатные.