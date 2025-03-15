В Москве в силу вступают новые правила по продаже билетов на культурные площадки

При этом пилотный проект не повлиял на изменение сроков возврата билетов — при возврате билета за 10 дней до мероприятия и ранее возвращается 100% его стоимости, при возврате за пять — девять дней до события — 50%, за три или четыре дня — 30%. При возврате за один — два дня или в день мероприятия деньги не возвращаются. Если возврат происходит по уважительным причинам, например из-за болезни, можно вернуть деньги в полном объеме, предоставив документальное подтверждение.