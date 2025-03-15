«С долей сарказма»: Трамп признал, что был несерьезен в намерении закончить украинский конфликт за 24 часа

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно обещал положить конец украинскому конфликту. С каждым подобным заявлением его речи становятся все более реалистичными, в сравнении с предыдущими. Если раньше он обещал урегулировать конфликт за сутки, то сейчас эти временные рамки существенно расширились. Помнится, Дональд Трамп планировал организовать мир на Украине к Пасхе. Однако неизвестно, серьезны ли его намерения.