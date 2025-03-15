«С долей сарказма»: Трамп признал, что был несерьезен в намерении закончить украинский конфликт за 24 часа

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно обещал положить конец украинскому конфликту. С каждым подобным заявлением его речи становятся все более реалистичными, в сравнении с предыдущими. Если раньше он обещал урегулировать конфликт за сутки, то сейчас эти временные рамки существенно расширились. Помнится, Дональд Трамп планировал организовать мир на Украине к Пасхе. Однако неизвестно, серьезны ли его намерения.
Президент Соединенных Штатов внезапно заявил, что слова о «мире за 24 часа» были произнесены «с долей сарказма». Дональд Трамп просто хотел уладить конфликт. Так он показал якобы серьезность намерений.
«Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить украинский конфликт», — сказал Дональд Трамп в интервью журналисту Шерил Эткиссон.
Президент России Владимир Путин, в отличие от американского лидера, вполне серьезен в высказываниях. Он поддержал решение конфликта дипломатическим путем. Россия готова прекратить боевые действия, но с некоторыми оговорками.