До 80 000 рублей. 3 главные доплаты, которые пенсионеры получат этой весной

В Москве региональную выплату к 9 Мая получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года. Положена доплата и людям, награждённым медалью «За оборону Ленинграда», а также инвалидам с детства из-за ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны.