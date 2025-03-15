В каком городе Европы опаснее жить в 2025 году и какие громкие преступления потрясли европейцев

В феврале прошлого года Лондон потрясла весть о том, что мигрант из Афганистана Абдул Эзеди напал на местную жительницу и её двоих маленьких детей. Он облил всех кислотой. Пострадали и подоспевшие на выручку люди. И вовремя, потому что Эзеди пытался убить младшего из детей, вытащив его из машины и бросив на асфальт. Позже выяснилось, что проблемный гражданин дважды задерживался полицией. Один раз — за сексуальное домогательство, второй раз — за эксгибиционизм. Ему даже дали срок, но отсрочили отсидку. А сердобольные английские священники окрестили шалуна Эзеди и даже просили дать ему гражданство, ведь теперь ему, как христианину, не было возврата в Афганистан. Его характеризовали как послушного и спокойного. Но христианин из Эзеди оказался так себе. Он расправился с женщиной, с которой вступил в отношения и которая выгнала его, и утопился в Темзе.