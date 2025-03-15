В петербургской школе родители попробовали сдать ЕГЭ

Более 60 человек попробовали сдать ЕГЭ по базовой математике. Среди них были родители, представители органов власти, родительского комитета, Советов отцов Петербурга, директора школ и педагоги.
Также экзамен сдавали глава комитета по образованию Наталия Путиловская, уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина и директор лицея № 239 Максим Пратусевич.
Мероприятие направлено на то, чтобы понять чувства человека, который пишет ЕГЭ. Взрослым показали, как проходит регистрация на экзамен, организуется рассадка учеников в аудиториях и ведется контроль за объективностью проведения ЕГЭ.
«Родители, конечно, волновались. Многие вообще первый раз ЕГЭ сдают, и это здорово! Это отличная возможность самим всё пройти и оказаться на одной волне со своим ребёнком», — поделился один из родителей — Егор Попов.
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