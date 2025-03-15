Кто же открыл Америку: Почему археологи находят римские артефакты на обоих континентах

Официальная наука только в 1960-х годах признала, что первыми на американском берегу высадились викинги. Это не отобрало у Колумба венца первооткрывателя и восстановило историческую справедливость.
Амфоры у берегов Бразилии.
Сенсационная находка была совершена в 1982 году, когда охотник за сокровищами и морской археолог американец Роберт Ф. Маркс (Marx) обшаривал дно бразильского залива Гуанабара в поисках затонувших кораблей. Маркс занимался морской археологией с 1951 года. Его считают основателем этой дисциплины. На счету Маркса — больше 5000 найденных затонувших кораблей в 60 странах. Он написал 59 книг и 800 статей. Сотрудничал с ЮНЕСКО при создании международного законодательства, касающегося кораблей, лежащих на дне. В его профессионализме сомневаться смысла нет.
Залив Гуанабара он исследовал не просто так. Дело в том, что в 1976 году ловец омаров поднял со дна залива осколки древней керамики, а затем какой-то дайвер обнаружил и поднял на поверхность две заросшие ракушками амфоры. Сосуды имели специфическую форму и принадлежность их к Средиземноморью не вызывала сомнений. Но как они могли оказаться так далеко от родины? Специалисты, исследовавшие амфоры в Бразилии, неожиданно разошлись во мнении относительно их возраста. Чтобы расставить все точки над i, в Бразилию и прилетел Роберт Маркс.
Удивительная находка Роберта Маркса.
В 1982 году разрешение проводить исследования было получено, и Маркс приступил к погружениям. Довольно быстро в указанных местах на глубине 90 футов (27,5 метра) он нашёл целое «кладбище» разбитых амфор. По подсчётам исследователей, на дне покоились осколки примерно двухсот сосудов.
Были и целые амфоры. Роберт Маркс поднял их на поверхность и вывез в США. Там он показал свои находки археологу и эксперту по римским амфорам Элизабет Уилл (Elizabeth Lyding Will). Осмотрев сосуды с морского дна, профессор Уилл сделала заключение, что амфорам не меньше 1700 лет. В 1985 году её заключение было опубликовано в «Нью-Йорк Таймс». Опираясь на форму сосуда, его тонкостенность и форму ободка, профессор сделала заключение, что сосуды произведены в III веке нашей эры. Элизабет Уилл даже назвала место, где амфоры, скорее всего, были произведены, — колония Римской империи Куасс на севере Марокко.
Операция «Сокрытие».
Выводы эксперта по амфорам были подтверждены британскими учёными, которые исследовали амфоры с помощью термолюминесцентного анализа. Оказалось, что амфоры сделали примерно в 19 году до нашей эры.
В 1983 году Роберт Маркс вернулся в Бразилию и исследовал место находки амфор локатором. Каково же было его удивление и удовлетворение, когда под слоем керамики он обнаружил обломки дерева. Один из обломков ему даже удалось увидеть — он был раздавлен большим камнем. Корабль!
Единственное предположение, которое пришло в голову исследователям, заключалось в том, что римское торговое судно вышло в океан, сбилось с курса, было подхвачено тайфуном и достигло берегов Бразилии. Это, кстати, вполне укладывалось в канву теории самого Маркса «О белых богах», которую тот разработал в ходе исследований. Она гласила, что «белые боги» индейцев — это европейцы, каким-то образом достигавшие американского континента задолго до его официального открытия. Например, он был уверен, что цивилизацию майя основали «белые боги» индейцев — викинги, приплывшие с востока на «змеиных кораблях».
Роберт Маркс уже потирал руки, считая, что перед ним находится самое большое открытие XX века, но не тут-то было. Его находки наделали много шума в самой Бразилии, и, как оказалось, местные власти совершенно не собирались отдавать пальму первенства открытия страны каким-то римлянам. Против выступили даже местные олигархи и католическая церковь. Официальный первооткрыватель Бразилии — португалец Педру Алвариш Кабрал — был образцовым католиком и местным святым, и никто не собирался подвергать сомнению его авторитет. В Бразилии у власти на тот момент были военные. Они старались держать под контролем всё: от газет до рекламы — и решили проблему быстро и по-военному чётко.
Вернувшись в залив, Роберт Маркс обнаружил, что военные бразильские корабли выгрузили на место нахождения амфор тонны песка и щебня, навсегда скрыв находку. Когда искатель сокровищ обратился за разъяснениями, ему ответили: «Это чтобы место не разграбили».
Маркс пытался спорить с властями, но это ничего не дало. Во-первых, его тут же обвинили в незаконной торговле артефактами, а во-вторых, сразу же объявился некий бразильский бизнесмен Америко Сантарелли, который заявил, что это его амфоры и он поместил их на дно залива, «чтобы состарить». Правда, речь шла всего лишь о 16 сосудах, и 4 из них он уже поднял. В 1985 году бразильцы запретили Марксу въезд в страну и законодательно запретили любые раскопки по всей прибрежной зоне Бразилии — а это 7400 километров. Только в одном заливе Гуанабара находится больше сотни затонувших древних кораблей.
Находки в Северной Америке.
Но есть и другие артефакты, доказывающие, что римляне были первыми. Например, в 1933 году в Мексике возле Мехико в долине Толукав в древнем храме была обнаружена терракотовая голова римлянина, которую археолог Хосе Гарсия Пайон датировал II веком нашей эры. Артефакт нашли под зацементированными полами внутри нетронутого ацтекского захоронения.
Специалисты Ромео Христов и Сантьяго Хеновес провели термолюминесцентное датирование артефакта, и оказалось, что находка старше 1270 года, но младше 870 года до нашей эры.
В Соединённых Штатах Америки тоже находили древние артефакты. Как правило, это были монеты. Археолог Джереми Эпштейн даже написал целую работу по их классификации. И хотя часть монет были признаны не соответствующими эпохе Древнего Рима, некоторые артефакты всё же заставляли задуматься. Эпштейн считал, что нет ничего невероятного в том, что некоторые корабли из Европы могли достичь берегов Нового Света раньше Колумба и конкистадоров. Впрочем, а почему это обязательно должны были быть римляне? Это могли быть и берберы, и карфагиняне. Да мало ли кого ещё мог забросить сюда океан.