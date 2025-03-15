Кто же открыл Америку: Почему археологи находят римские артефакты на обоих континентах

В Соединённых Штатах Америки тоже находили древние артефакты. Как правило, это были монеты. Археолог Джереми Эпштейн даже написал целую работу по их классификации. И хотя часть монет были признаны не соответствующими эпохе Древнего Рима, некоторые артефакты всё же заставляли задуматься. Эпштейн считал, что нет ничего невероятного в том, что некоторые корабли из Европы могли достичь берегов Нового Света раньше Колумба и конкистадоров. Впрочем, а почему это обязательно должны были быть римляне? Это могли быть и берберы, и карфагиняне. Да мало ли кого ещё мог забросить сюда океан.