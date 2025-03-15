Минздрав выдвинул новые условия женщинам для проведения аборта

«В список входят такие заболевания, как шизофрения, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, детский аутизм при определенных условиях и др. Корректировки направлены на обеспечение безопасности и здоровья женщин, страдающих от серьезных заболеваний и состояний, которые могут ухудшиться во время беременности и родов», — отмечается в документе.