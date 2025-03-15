Крупнейший мясокомбинат Урала поймали на производстве опасной мясной продукции

Нарушение санитарных норм на комбинате может привести к вспышке опасного сальмонеллёза. Руководство предприятия обязали немедленно провести контроль, однако полная информация об устранённых нарушениях так и не была предоставлена. Действие деклараций на продукцию было приостановлено. Под запрет попал не только говяжий фарш, но и остальные мясные полуфабрикаты.
А ранее сальмонеллу и другие опасные бактерии нашли в полуфабрикатах торгового бренда «Ложкарёвъ», под которым выпускаются колбасы, пельмени, котлеты, хинкали. Товары этой марки расходятся по всей России и встречаются во многих розничных магазинах.