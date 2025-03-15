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Крупнейший мясокомбинат Урала поймали на производстве опасной мясной продукции

«Уральский мясокомбинат», который входит в крупнейший холдинг «Сибагро» и поставляет продукцию по всей России, провалил пищевой мониторинг, выяснила SHOT ПРОВЕРКА. В говяжьем фарше «Премиум» с этого предприятия обнаружили сальмонеллу. Проба была взята в одном из магазинов Екатеринбурга.

Источник: Life.ru

Нарушение санитарных норм на комбинате может привести к вспышке опасного сальмонеллёза. Руководство предприятия обязали немедленно провести контроль, однако полная информация об устранённых нарушениях так и не была предоставлена. Действие деклараций на продукцию было приостановлено. Под запрет попал не только говяжий фарш, но и остальные мясные полуфабрикаты.

А ранее сальмонеллу и другие опасные бактерии нашли в полуфабрикатах торгового бренда «Ложкарёвъ», под которым выпускаются колбасы, пельмени, котлеты, хинкали. Товары этой марки расходятся по всей России и встречаются во многих розничных магазинах.