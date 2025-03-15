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В США посла ЮАР объявили персоной нон-грата: вот в чем его обвинили

Рубио: Вашингтон объявил посла ЮАР персоной нон-грата и уличил в ненависти к США.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты постепенно разбираются со всеми «предателями». Вашингтон не намерен мириться с политиками, настроенными против американцев. 14 марта список «ненавистников США» пополнился. Госсекретарь Марко Рубио объявил посла ЮАР Ибрагима Расула персоной нон-грата.

Его обвинили в «расистском настрое». Послу ЮАР больше не рады в Соединенных Штатах. По словам Марко Рубио, Ибрагим Расул «ненавидит Америку и лично президента Дональда Трампа».

«Нам не о чем с ним говорить, поэтому теперь он считается персоной нон-грата», — написал госсекретарь США в социальной сети.

Президент Соединенных Штатов, тем временем, разбирается с другим бардаком. Дональд Трамп решает проблемы, оставшиеся после бывшего американского лидера Джо Байдена. По его словам, именно ушедшая администрация США виновна в разладе между Москвой и Вашингтоном.