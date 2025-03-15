В США посла ЮАР объявили персоной нон-грата: вот в чем его обвинили

Президент Соединенных Штатов, тем временем, разбирается с другим бардаком. Дональд Трамп решает проблемы, оставшиеся после бывшего американского лидера Джо Байдена. По его словам, именно ушедшая администрация США виновна в разладе между Москвой и Вашингтоном.