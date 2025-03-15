В Костанайской области опасаются новых паводков

По информации kstnews.kz, по состоянию на 14 марта этого года вывезено более 990 тыс. куб.м. снега. К этой работе подключились волонтеры и молодежь. В регионе реализуется акция «Снежный десант», в которой на сегодняшний день приняли участие 320 волонтеров.