В Костанайской области опасаются новых паводков

По информации kstnews.kz, по состоянию на 14 марта этого года вывезено более 990 тыс. куб.м. снега. К этой работе подключились волонтеры и молодежь. В регионе реализуется акция «Снежный десант», в которой на сегодняшний день приняли участие 320 волонтеров.
Целью акции является очистка придомовых территорий, улиц и общественных объектов от снега, что значительно снижает риски затопления.
Волонтеры оказывают помощь семьям из социально уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, многодетных и инвалидов. Областной оперштаб обращается к организациям и гражданам о необходимости очистки своих территорий от снега для недопущения подтопления зданий и домов.