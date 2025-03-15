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В Костанайской области опасаются новых паводков

Костанайская область активно продолжает подготовку и выполнение мероприятий по предотвращению паводков. На территории региона идет комплекс работ, включающий вывоз снега, укладку инертных материалов, берегоукрепительные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

По информации kstnews.kz, по состоянию на 14 марта этого года вывезено более 990 тыс. куб.м. снега. К этой работе подключились волонтеры и молодежь. В регионе реализуется акция «Снежный десант», в которой на сегодняшний день приняли участие 320 волонтеров.

Целью акции является очистка придомовых территорий, улиц и общественных объектов от снега, что значительно снижает риски затопления.

Волонтеры оказывают помощь семьям из социально уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, многодетных и инвалидов. Областной оперштаб обращается к организациям и гражданам о необходимости очистки своих территорий от снега для недопущения подтопления зданий и домов.