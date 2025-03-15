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Диетолог Круглова объяснила, как сбросить вес без жестких диет и голодовок

Диетолог объяснила, что ключевым в снижении веса является не быстрый результат, а его поддержание в долгосрочной перспективе.

Источник: Аргументы и факты

В современном мире сбросить лишний вес без жестких ограничений и голодовок вполне реально, заявила с беседе с aif.ru врач-диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, новые клинические рекомендации, вышедшие в конце декабря прошлого года, подтверждают, что голодовки или слишком ограничивающие диеты не только не эффективны в долгосрочной перспективе, но и могут привести к негативным последствиям для здоровья.

«Ни голодовки, ни жесткие диеты не рекомендованы людям для снижения веса, ввиду недостаточных данных о эффективности этих методик с точки зрения поддержания достигнутых результатов. Такие методики не обеспечат долгосрочного эффекта. Вместо этого они могут привести к формированию ограничительного типа пищевого поведения, при котором чередуются периоды жестких ограничений и запретов, что неизбежно приводит к срывам, поскольку невозможно постоянно придерживаться строгих диет», — подчеркнула эксперт.

Диетолог объяснила, что ключевым в снижении веса является не быстрый результат, а его поддержание в долгосрочной перспективе.

«Снижение веса и повторный набор веса, это постоянные качели, не идут на пользу здоровью человека», — заявила она.

Круглова также акцентировала внимание на важности физической активности для поддержания здоровья.

«Спорт не только помогает в снижении веса, но и способствует профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета второго типа и улучшает эмоциональное состояние, снижают риск депрессий», — добавила она.

Кроме того, диетолог подчеркнула, что изменения в рационе и образе жизни должны быть постепенными. Начинать стоит с регулярных приемов пищи, добавления овощей и фруктов в рацион и увеличения физической активности.

«Постепенно формируется тот образ жизни, который поможет не только снизить вес, но и удержать достигнутые результаты», — резюмировала Круглова.

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