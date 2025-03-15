ТАСС: Более 40 счетов на сумму 20 млн рублей арестовано по делу Тимура Иванова

«У родственницы обвиняемого в кредитных учреждениях открыто 8 счетов с общим оборотом 1,43 млн рублей и 2,68 млн рублей. Еще на 33 расчетных счетах, оформленных на иных лиц в четырех банках, арестованы денежные средства на сумму более 12 млн рублей», — пояснили в правоохранительных органах.