ТАСС: Более 40 счетов на сумму 20 млн рублей арестовано по делу Тимура Иванова

Бывший заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов обвиняется в коррупции. В рамках расследования на него наложены ограничительные меры. Так, суд арестовал более 40 счетов Тимура Иванова на сумму свыше 20 миллионов рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
По версии правоохранителей, экс-замглавы Министерства обороны РФ распределил добытые преступным путем средства среди родственников и близких лиц. Например, он мог перевести крупные суммы на счета родителей и бывшей жены.
«У родственницы обвиняемого в кредитных учреждениях открыто 8 счетов с общим оборотом 1,43 млн рублей и 2,68 млн рублей. Еще на 33 расчетных счетах, оформленных на иных лиц в четырех банках, арестованы денежные средства на сумму более 12 млн рублей», — пояснили в правоохранительных органах.
Тимур Иванов обвиняется в растрате более 4 миллиардов рублей. 17 марта состоятся предварительные слушания по его делу.