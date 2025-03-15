Циклон обрушился на москвичей: появилось фото со спутника

С 14 марта москвичам приходится набираться терпения. В столице России бушует непогода. Циклон обрушился на Москву 14 марта и пока не собирается уходить. «Роскосмос» в Telegram-канале поделился с жителями подтверждающим спутниковым снимком.
Циклон удалось запечатлеть ближе к вечеру 14 марта. В госкорпорации добавили, что фото сделано со спутника российского производства «Электро-Л».
«Роскосмос следит за прохождением циклона, который обрушился на столицу», — сообщили в пресс-службе.
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан об ухудшении погодных условий. Все службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильных ветра и дождя. В Московском регионе объявили желтый уровень опасности. Тяжелые погодные условия будут сопровождать москвичей и в выходные.