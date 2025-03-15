Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Циклон обрушился на москвичей: появилось фото со спутника

Роскосмос опубликовал спутниковый снимок бушующего в Москве циклона.

Источник: Комсомольская правда

С 14 марта москвичам приходится набираться терпения. В столице России бушует непогода. Циклон обрушился на Москву 14 марта и пока не собирается уходить. «Роскосмос» в Telegram-канале поделился с жителями подтверждающим спутниковым снимком.

Циклон удалось запечатлеть ближе к вечеру 14 марта. В госкорпорации добавили, что фото сделано со спутника российского производства «Электро-Л».

«Роскосмос следит за прохождением циклона, который обрушился на столицу», — сообщили в пресс-службе.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан об ухудшении погодных условий. Все службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильных ветра и дождя. В Московском регионе объявили желтый уровень опасности. Тяжелые погодные условия будут сопровождать москвичей и в выходные.