Как прошел восьмой выпуск шоу «Один в один»: триумфальное выступление Вячеслава Макарова

Восьмой выпуск шоу «Один в один» был полностью посвящен песням из кинофильмов. Участникам предстояло не просто спеть известные саундтреки, но и перевоплотиться в актеров, исполнявших эти композиции на экране. Задача усложнялась тем, что в ряде случаев в фильмах актеры не поют своими голосами, а за них это делают профессиональные вокалисты. Таким образом, конкурсантам нужно было одновременно передать как актерскую игру, так и вокальные данные исполнителей.