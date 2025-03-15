В Госдуме призвали повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35%

«Необходимо изменить шкалу НДФЛ и повысить налоги для очень богатых. Для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог следует отменить. Это наши требования, и мы будем добиваться расширения шкалы подоходного налога. Например, для доходов от 250 до 500 миллионов рублей в год мы предлагали ставку 25%, а для доходов свыше 500 миллионов — 35%. В условиях растущего неравенства эти предложения остаются актуальными», — сказал Миронов. Его слова приводит РИА Новости.