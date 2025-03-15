Глава Самарской области обсудил с министром ЖКХ РФ строительство новой станции метро

Строительство станции стартовало в 2022 году, но после возникли проблемы, из-за чего срок сдачи объекта в эксплуатацию был перенесен. Глава региона и министр посетили объект, оценили ход выполненных работ, а после провели совместное совещание, на котором наметили планы по реализации следующих этапов строительства. На данный момент на станции ведутся отделочные работы, монтаж инженерных сетей, устройство конструкций лестничного схода и работы по соединению левого перегонного тоннеля с вентиляционной шахтой.