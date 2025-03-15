Подельник Тимура Иванова согласился сотрудничать с СК

«Фомин активно содействует следствию и активно способствует расследованию уголовного дела, что говорит об изменении им своего поведения после задержания, что свидетельствует об изменении обстоятельств, явившихся основанием для избрания этой меры пресечения», — говорится в материалах первого уголовного дела Тимура Иванова, передает ТАСС.