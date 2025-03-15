Адвокат научила распознавать скрытые долги при вступлении в наследство

По ее словам, сейчас в России нет единого реестра кредиторов, поэтому нотариус запрашивает сведения в бюро кредитных историй и разных банках. Далеко не все ответы придут в положенный шестимесячный срок. А после этого наследник уже не сможет отозвать заявление о принятии наследства. Бывает, что банки злоупотребляют своими правами и не предоставляют полную информацию о долгах покойного в расчете взыскать их с наследника.