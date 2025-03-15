Адвокат научила распознавать скрытые долги при вступлении в наследство

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Обязанность нотариуса запрашивать данные о кредитной истории наследодателя при открытии наследного дела не исключает того, что потом долги всплывут, рассказала агентству «Прайм» адвокат коллегии «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.
По ее словам, сейчас в России нет единого реестра кредиторов, поэтому нотариус запрашивает сведения в бюро кредитных историй и разных банках. Далеко не все ответы придут в положенный шестимесячный срок. А после этого наследник уже не сможет отозвать заявление о принятии наследства. Бывает, что банки злоупотребляют своими правами и не предоставляют полную информацию о долгах покойного в расчете взыскать их с наследника.
«Вступление в наследство нецелесообразно, если размер долгов наследодателя значительно превышает стоимость наследственного имущества. Тогда для наследников выгоднее отказаться от наследства, чтобы не выплачивать долги», — указала эксперт.
Тщательная проверка долгов особенно важна, если наследник — несовершеннолетний ребенок, поскольку принятие наследства с долгами может привести к ухудшению его положения. Поэтому важно использовать дополнительные методы поиска информации, заключила Овцынова.