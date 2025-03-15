Эксперт рассказала, как самозанятым получить страховую пенсию

«Минимальная сумма добровольных взносов ОПС составляет 22% от МРОТ (минимального размера оплаты труда — ред.), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, увеличенные в 12 раз (МРОТ х 22% х 12 месяцев). В 2025 году она составляет 59 241,60 ₽ Максимальный добровольный платеж на ОПС равен восьми минимальным. В 2025 году это будет 473 932,80 рубля, что позволяет сформировать один год стажа и 7,799 индивидуальных пенсионных коэффициента», — уточнила эксперт.