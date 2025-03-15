Эксперт рассказала, как самозанятым получить страховую пенсию

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд России для получения страховой пенсии по старости в будущем, минимальный взнос за год — почти 60 тысяч рублей, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«Период работы, в который самозанятый делает страховые взносы, засчитывается в общий трудовой стаж, и также копятся индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). После 2025 года для выхода на пенсию потребуется иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 ИПК», — сказала Лопатина.
По её данным, плательщик сам устанавливает размер таких взносов. Для учета целого года работы в трудовой стаж необходимо внести минимальный взнос на обязательное пенсионное страхование (ОПС). При уплате меньшей суммы в стаж засчитывается пропорциональный период. Чтобы увеличить количество пенсионных баллов, засчитанных за год, надо внести больший взнос.
«Минимальная сумма добровольных взносов ОПС составляет 22% от МРОТ (минимального размера оплаты труда — ред.), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, увеличенные в 12 раз (МРОТ х 22% х 12 месяцев). В 2025 году она составляет 59 241,60 ₽ Максимальный добровольный платеж на ОПС равен восьми минимальным. В 2025 году это будет 473 932,80 рубля, что позволяет сформировать один год стажа и 7,799 индивидуальных пенсионных коэффициента», — уточнила эксперт.