Корабль Crew Dragon с Кириллом Песковым стартовал к МКС с мыса Канаверал

Запуск состоялся в 19:04 по местному времени (02:04 мск). Ожидается, что Crew Dragon достигнет Международной космической станции в субботу вечером. Вместе с Песковым на МКС отправились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт японского JAXA Такуя Ониси.