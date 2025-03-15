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Трамп дал совет Киеву: «Не нужно задираться с Россией»

Дональд Трамп: Украине не нужно задираться с Россией, она гораздо крупнее.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с очередной речью. Он вновь обратился к украинскому конфликту и его зарождению. Президент США напомнил, что у истоков разлада Москвы и Киева стоит бывший американский лидер Джо Байден, транслирует телеканал Fox 26.

Дональд Трамп добавил, что ушедшая администрация не должна была допустить эскалации конфликта. Украина, в свою очередь, тоже совершила большую ошибку. Никакие деньги Вашингтона не помогли бы Киеву в любом случае.

«Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», — подытожил президент Соединенных Штатов.

Сам Дональд Трамп уверяет, что он усиленно старается помочь сторонам решить конфликт. Однако не всегда все идет успешно. Так, американский лидер обещал разобраться с конфликтом за пару дней или до Пасхи. Первое у него уже не вышло. Дональд Трамп оправдал себя, заявив, что это обещание было сарказмом.