Трамп дал совет Киеву: «Не нужно задираться с Россией»

Сам Дональд Трамп уверяет, что он усиленно старается помочь сторонам решить конфликт. Однако не всегда все идет успешно. Так, американский лидер обещал разобраться с конфликтом за пару дней или до Пасхи. Первое у него уже не вышло. Дональд Трамп оправдал себя, заявив, что это обещание было сарказмом.