NASA: корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым стартовал к МКС

Корабль компании SpaceX с ракетой-носителем Falcon 9 стартовал с площадки базы Космических сил Соединенных Штатов. Запуск произвели 15 марта в 02:04 по Москве. Космический корабль Crew Dragon отправился к Международной космической станции, трансляцию осуществляет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства — NASA.
В состав экипажа Crew-10 вошел российский космонавт Кирилл Песков. Вместе с ним на орбиту отправились также астронавты Энн Макклейн, Такуя Ониси и Николь Айерс. Двое из них — специалисты центра NASA. Такуя Ониси — космонавт Японского агентства аэрокосмических исследований.
Запуск корабля с ракетой-носителем произвели в штате Флорида. Стыковка к Международной космической станции планируется на вечер 15 марта.
Тем временем, в космосе все еще находятся несколько американских астронавтов. Они пребывают на орбите уже более 9 месяцев. Ожидается, что Crew-10 доставит их на Землю.