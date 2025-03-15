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Врач назвала продукт, снижающий риск развития диабета

Врач Сухорукова: употребление редиса способно уменьшить риск развития диабета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Употребление редиса способно снизить уровень холестерина и уменьшить риск развития диабета, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Редис. Его красный оттенок обусловлен антоцианами — фитохимическими веществами, которые способствуют сжиганию жира, снижению уровня холестерина и уменьшают риск развития диабета», — сказала Сухорукова.

Наравне с укропом и луком его рекомендуют есть весной для поддержания иммунитета и восстановления организма после зимы.