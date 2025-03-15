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В деле экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды

Следственные органы сейчас проверяют, не причастен ли бывший чиновник к преступлениям в другие периоды времени.

Источник: Аргументы и факты

Следственные органы могут включить новые эпизоды в уголовное дело против бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, следует из документов расследования.

Сейчас экс-чиновнику вменяют получение взятки, а также крупную растрату и вывод средств из банка «Интеркоммерц» на сумму более 4 млрд рублей.

«Полученные результаты расследования свидетельствуют о том, что экс-замминистра обороны мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но в том числе и в другие периоды времени», — говорится в документах.

Напомним, ранее стало известно, что Мосгорсуд 17 марта начнёт слушания по уголовному делу в Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. Заседание пройдет в закрытом режиме. По его итогам окончательно примут решение о формате рассмотрения материалов дела.