В деле экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды

Следственные органы могут включить новые эпизоды в уголовное дело против бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, следует из документов расследования.
Сейчас экс-чиновнику вменяют получение взятки, а также крупную растрату и вывод средств из банка «Интеркоммерц» на сумму более 4 млрд рублей.
«Полученные результаты расследования свидетельствуют о том, что экс-замминистра обороны мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но в том числе и в другие периоды времени», — говорится в документах.
Напомним, ранее стало известно, что Мосгорсуд 17 марта начнёт слушания по уголовному делу в Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. Заседание пройдет в закрытом режиме. По его итогам окончательно примут решение о формате рассмотрения материалов дела.