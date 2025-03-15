Владельцев приватизированного жилья предупредили о новациях в 2025 году

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В 2025 году собственников приватизированного жилья ожидают важные законодательные перемены, касающиеся прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью, рассказал агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.
Прежде всего, с 1 сентября в ЕГРН нужно будет вносить информацию о жильцах, имеющих право пожизненного проживания. Делается это в добровольном порядке, с согласия собственника и самого жильца.
Любые сделки с недвижимостью потребуют нотариально заверенного согласия всех жильцов с правом «вечного пользования», что влечет за собой определенные сложности при оформлении.
При сносе аварийного жилья альтернативу предоставляют всем жителям, а не только собственникам. Важно, чтобы это было их единственное жилье, и они имели статус нуждающихся, указал Осянин.
«В связи с нововведением лучше заранее проверить наличие жильцов с особыми правами, подготовить необходимые документы, посоветоваться с юристами и заложить финансовую базу под операции с недвижимостью», — заключил он.