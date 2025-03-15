В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать незнакомцам

«Приходит sms с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее. После того, как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», — говорится в материалах.