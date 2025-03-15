В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать незнакомцам

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мошенники, используя различные предлоги, просят своих жертв перезвонить на неизвестный номер, после чего долго держат на линии, в результате со счета жертвы списывается крупная сумма денег, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Приходит sms с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее. После того, как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», — говорится в материалах.
Правоохранители пояснили, что существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего они развлекательные, где оказываются услуги по телефону, и дополнительно взимается плата за сам звонок. Реклама таких сервисов всегда информирует о том, что звонок платный.
«Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок», — уточнили в ведомстве.