В энергосбыте объяснили низкими температурами отсутствие работ по Российской в Иркутске

Напомним, в текущем году улицу Российскую отремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В связи с этим ресурсоснабжающей организацией принято решение заменить участок трубопровода, чтобы не нарушать благоустройство после укладки нового асфальта. В ближайшей перспективе — проведение аналогичной работы еще в двух местах на этой улице ближе к скверу имени Кирова.