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В энергосбыте объяснили низкими температурами отсутствие работ по Российской в Иркутске

В сетевой компании добавили, что работы будут выполнены даже раньше установленного администрацией срока — до 24 марта.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутскэнергосбыте ответили о причинах отсутствия работ на теплосетях по улице Российской в Иркутске. Ранее администрация города адресовала сетевой компании претензию, поскольку работы не велись четыре дня, пишет ИА IrkutskMedia.

В компании сообщили, что перед тем, как приступить к ремонту, подрядные организации делают всё, чтобы исключить неудобства для граждан.

«Однако в этой ситуации даже временное отключение отопления в домах и соцучреждениях, когда ночные температуры опускаются ниже 20 , не осталось бы незамеченным», — говорится в сообщении компании.

Уже 17 марта бригады приступят к активной фазе устранения дефектов на теплосетях, заявили сетевики. Силы и средства для этого имеются. Все работы будут выполнены качественно и раньше определенного администрацией срока, то есть до 24 марта.

Напомним, в текущем году улицу Российскую отремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В связи с этим ресурсоснабжающей организацией принято решение заменить участок трубопровода, чтобы не нарушать благоустройство после укладки нового асфальта. В ближайшей перспективе — проведение аналогичной работы еще в двух местах на этой улице ближе к скверу имени Кирова.