США хотят ужесточить правила въезда для лиц 43 стран, включая РФ и Белоруссию

Американская администрация предложила разделить страны на три группы. Государства, граждане которых могут столкнуться с ограничениями на въезд, будут распределены от «Красной» до «Желтой» категории. Для попавших в первый список поездки в США полностью запрещены. К таким странам планируется отнести Сирию, Северную Корею, Афганистан, Кубу, Ливию и несколько других государств.