США хотят ужесточить правила въезда для лиц 43 стран, включая РФ и Белоруссию

Российские и белорусские граждане могут оказаться в «оранжевом» списке Соединенных Штатов. Администрация Дональда Трампа планирует ужесточить правила въезда для выходцев из 43 стран. Список государств уже формируют, сообщает The New York Times.
Американская администрация предложила разделить страны на три группы. Государства, граждане которых могут столкнуться с ограничениями на въезд, будут распределены от «Красной» до «Желтой» категории. Для попавших в первый список поездки в США полностью запрещены. К таким странам планируется отнести Сирию, Северную Корею, Афганистан, Кубу, Ливию и несколько других государств.
Граждане России и Белоруссии рискуют оказаться в «Оранжевом» списке. Это означает, что жителям будет сложно получить визу. Их количество сильно ограничено.
Дональд Трамп, между тем, борется и с Евросоюзом. Американский лидер пригрозил странам Европы 200-процентными пошлинами на поставки алкогольных напитков.